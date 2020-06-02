Погода в Украине 2 июня будет непохожей на летнюю, ведь, несмотря на теплую погоду, большую часть регионов накроют дожди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

«2 июня в Украине в северных и западных, днем и в восточных областях временами дожди, местами с грозами, на остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-18 м/сек», - говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре прогнозируют, что ночью ожидается 4-9 тепла на востоке Украины, а на побережье около +12 по Цельсию. А вот днем в Житомирской, Винницкой и Киевской областях воздух прогреется до 10-15 градусов. На остальной части территории будет около 15-20 тепла.

На востоке столбик термометра прогреется до +22 по Цельсию.

«На высокогорье Карпат дождь местами с мокрым снегом; ночью заморозки в воздухе 0-2 градусов, температура днем 4-6 тепла», - подчеркивают они.

Напомним, в первый календарный день лета на горе Поп Иван в Карпатах выпал снег, а температура опустилось до показателя в ноль градусов. Об этом сообщили в пресс-службе Черногорского горного поисково-спасательного поста.

"По состоянию на 7:45 1 июня на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 м. Ветер северо-западный 6 м/с. Температура воздуха 0°С", - говорится в сообщении.

Напомним, погода испортит украинцам начало лета, синоптики предупредили о новом ударе.

Как сообщала Politeka, лето отменяется, погода с первых дней июня ударит по украинцам.

Также Politeka писала, что стихийное бедствие надвигается на Украину, появилось предупреждение.