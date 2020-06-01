Стало известно, как шоумен Владимир Остапчук и его бывшая жена Елена Войченко поделили совместное имущество

Об этом звезда рассказала в интервью телеканалу Украина.

По его словам, за двенадцать лет брака они успели обзавестись двумя квартирами, автомобилем и крупной суммой денег.

«В целом у нас было около 60 с чем-то тысяч. Мы их разделили поровну. Я забрал один чемодан, сел в свою машину и уехал, а все остальное оставил. Так должен поступить настоящий мужчина. Я считаю, что это благородно», — признался Остапчук в интервью журналистам.

Также он рассказал, что Елена Войченко решила отказаться от алиментов, чтобы ускорить бракоразводный процесс.

Но Владимир Остапчук не собирается отказываться от своих детей, и планирует дальше их материально поддерживать.

«Мы договорились с Еленой о том, что я буду добровольно платить деньги, содержать детей. Как папа, поверьте мне, все сделаю, чтобы они жили всегда в комфорте», — резюмировал он в общении с журналистам.

Отметим, что в честь международного Дня защиты детей Владимир Остапчук опубликовал в своем Instagram трогательный пост, посвященный наследникам.

"Люблю. Целую. Всегда буду рядом. И всегда буду оберегать. Ваш папа", - подписал он совместные снимки с дочерью и сыном.

"Самый настоящий папа, если готов был на такой подвиг", "Поздравляю ,у вас замечательные детки", "Настоящий папа", "Круто, оказывается классный папа", "Когда папа на одной волне", "Молодец, очень круто", "Боже, это так мило", "Детки - это счастье, которое нужно любить оберегать", - написали поклонники в комментариях.

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