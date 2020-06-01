Стало известно, как королева Елизавета II развлекается на карантине

Как передает Politeka.net, яркие снимки были опубликованы в официальном аккаунте королевской семьи в Twitter.

По информации пресс-службы, монарх Соединенного Королевства, несмотря на ограничительные меры из-за пандемии вируса, не намерена отказываться от своих привычек и хобби.

Так, королева Елизавета II была замечена папарацци во время конной прогулки по саду Виндзорского замка, где она изолировалась вместе с мужем принцем Филиппом.

На опубликованных в Twitter кадрах можно увидеть, как монарх Королевства оседлала 14-летнюю пони Ферн. А прямая осанка и довольный вид Елизаветы II вызвали фурор в социальных сетях.

"Как мило! Хотя я не знаю, как она там оказалась, она ровесница со мной, и единственное, на чем я могу ездить без посторонней помощи, это эскалатор", "Елизавета в хорошей форме", "Эта жесткая дама!", "Так приятно видеть, что королева преуспевает", "Спасибо за то, что поделились этими прекрасными фотографиями Ее Величества", - написали поклонникпи в комментариях под снимками.

Как известно, королева Елизавета II увлекается верховой ездой с детства, а первого пони ей подарили на 4-летие. Более того, монарх каждый год посещает Виндзорскую конную выставку и любит наблюдать за скачками.

Ранее мы рассказывали, как королева Елизавета II обеднела из-за карантина. По подсчетам экономистов, из-за пандемии уханьского вируса монарх Соединенного Королевства Елизавета II "обеднела" на $24 млн.

На данный момент состояние королевы Елизаветы II эксперты оценивают в 424 миллиона долларов.

Также известно, что в основном убытки были связаны с королевской недвижимостью. Более того, пандемия ударила по фондовому рынку, и часть акций, что принадлежат монарху Королевства Елизавете II, упали в цене.

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