Стало известно о новых серьезных затратах Меган Маркл и принца Гарри, которые сбежали в США

Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

Бывшие герцоги Сассекские были вынуждены усилить охрану после того, как в Калифорнии на них журналисты "объявили охоту", атакуя роскошный особняк с помощью дронов.

По информации журналистов, Меган Маркл и принц Гарри наняли еще охрану под руководством бывшего главі службы безопасности президента США Рональда Рейгана — Гэвина де Беккера.

Ранее эта охранная структура активно сотрудничала с такими звездами, как Мадонна, Том Хэнкс и Шэр. Ради безопасности бывшим герцогам придется ежедневно тратить по $8,6 тысяч.

Инсайдеры из окружения Меган Маркл и принца Гарри утверждают, что звездная пара всерьез обеспокоена «атакой дронов» и угрозами недоброжелателей, что готовы раскошелиться ради безопасности своей семьи и маленького сына Арчи.

«Гарри и Меган полностью доверяют фирме де Беккера. Это самое большое и самое уважаемое охранное агентство в Лос-Анджелесе. Но им придется заплатить за это немалые деньги», — добавил осведомленный источник в комментарии журналистам.

Ранее мы рассказывали о том, что на бывших герцогов Меган Маркл и Гарри объявили настоящую «охоту» в Лос-Анджелесе. После того, как журналистам удалось сделать лишь несколько немногозначительных снимков, они перешли к «плану Б».

По информации СМИ, папарацци уже пять раз атаковали роскошный особняк экс-герцогов Сассекских в Калифорнии с помощью беспилотников.

Об этом полицейские указали в своих рапортах, которые оказались в распоряжении журналистов. Дроны облетали участок Меган Маркл и принца Гарри на высоте примерно 6 метров от земли. Им удалось заснять герцога, герцогиню и их годовалого сына Арчи в непринужденной обстановке.

Напомним, что прихоти Меган Маркл и принца Гарри обошлись в десятки миллионов: о таком не мечтала даже принцесса Диана.

А еще Politeka писала, что Кейт Миддлтон и принц Уильям пошли на радикальный шаг, изменив имя: по стопам Меган Маркл.

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