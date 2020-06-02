Королева бы такое не одобрила

В сети появилось фото Кейт Миддлтон в смелом красном сарафане с глубоким декольте и открытой спиной

Герцогиня Кембриджская славится своим утонченным стилем и «примерным поведением» представительницы британской королевской семьи. Ее постоянно приводят в пример, как обладательницу отменного вкуса благодаря удачно подобранным нарядам. Однако, как выяснилось, Кейт не всегда была любительницей только лишь строгой классики.

Так, в сети появились фотографии герцогини, сделанные до ее свадьбы с принцем Уильямом. Снимки появились на странице lady.tsn.ua в Инстаграме.

На фотографиях, сделанных еще в 2006 году, 24-летняя Миддлтон засветилась в ярко-красном летнем сарафане в белый горошек. При этом наряд выделялся глубоким декольте и открытой спиной. Под такой сарафан Кейт не стала надевать лифчик. Волосы молодой Миддлтон свободно спадают на плечи без какой-либо укладки, подчеркивая простоту ее образа.

Очевидно, что сейчас Кейт уже давно не может позволить себе таких открытых нарядов. Вероятно, герцогиня скучает по временам, когда могла выйти так в люди.

Ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон обогнала в рейтинге самых крутых женщин даже Елизавету II.

Специалисты провели опрос 2000 респондентов и выяснили: Кейт Миддлтон (23%) удостоилась звания "самой крутой и вдохновляющей" из 25 женщин. "Серебро" досталось Мишель Обаме (21%), а на третьем месте оказалась королева Елизавета II (20%).

Напомним, Кейт Миддлтон заткнула за пояс Елизавету II, громкие подробности: "Насколько она крутая...".

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон поплатилась за флирт с Гарри, Меган Маркл не простила.

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