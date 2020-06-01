Популярна українська виконавиця Оля Цибульська любить балувати шанувальників гарячими відео і фото

Так, майже добу тому зірка опублікувала відео, яке тут же розлетілася по мережі, повідомляє Politeka.net. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки) 

На кадрах Цибульська постала в довгій сукні з великими розрізами по боках. Можна було помітити, що красуня не одягла білизни. 

Зірка позувала біля вікна, тримаючи в руках келих з напоєм. 

Артистка співала та активно рухала стегнами, ледь не засвітивши найінтимніше. 

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"Ось це справжній 🔥🔥🔥 Оля Цибульська показала ну дуже гаряче відео", - написали автори поста в одній з груп. 

За півгодини пост зібрав понад 5000 лайків та багато коментарів. 

"Що з нею?", "Та навіщо соромитись,можна і без сукні 😅😅😅😅😅👎🏻", "Схудла ось і зважилася на оголення)", "Вона що, перепила?", "Клас.Мені подобається", "Я не ханжа ,але чесно, набридло .Чому не можна співати у класній сукні,костюмі і т. д. що Їм не вистачає сексу ,тоді в інтим .послуги", "Навіщо таке робити?😮", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Оля Цибульська позувала в пікантному вбранні без білизни, демонструючи ідеальну фігуру. 

«Відмітьте тут чоловіка, якого ти найбільше лаєш в інс...", - написала зірка. 

Раніше ми писали, що Оля Цибульська змінювала наряди під музику, демонструючи всім розкішні форми.

«Вгадай, яке шоу знімаємо?», - коротко говориться в повідомленні.

Красуня отримала масу гарних коментарів. Люди стверджували, що після схуднення Ольга стала ще красивішою. 

@cybulskaya

Вгадаєш, яке шоу знімаємо?😉💋##веснавтикток ##деньвесны ##річок ##рекомендації ##магія

♬ No Face No Case - Vinny West - madi.claire

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Якщо набереться 300 коментарів - я це зроблю 🔥🔥🔥 ⠀ ⠀ Ніколи не думала, що заллю це відео в інсту 🍓⠀ ⠀ Але за останні кілька тижнів зрозуміла - ви готові відповідати відвертістю❗️В діректі стільки питань про стосунки! Модно говорити "не встигаю відповідати всім". Але я правда не встигаю💔⠀ ⠀ А допомогти хочу.⠀ ⠀ В п'ятницю в сторіс хтось класний запитав чого я тоді мовчу і не роблю онлайн-курс про стосунки👄⠀ ⠀ Думала про це всі вихідні. Я ненавиджу бути лектором. Хочу подружкою, яка не соромиться говорити з Тобою про ВСЕ і ділитися реальним досвідом🔥🔥🔥 ⠀ ⠀ Якщо ти за - то я теж. ⠀ Робити онлайн-курс, щоб допомогти тобі покращити стосунки? ⠀ Напиши, якщо прийдеш💋💋⠀ ⠀ #стосунки #relationshipgoals #какнайтилюбовь #love #заберименеboy

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