Популярна українська виконавиця Оля Цибульська любить балувати шанувальників гарячими відео і фото
Так, майже добу тому зірка опублікувала відео, яке тут же розлетілася по мережі, повідомляє Politeka.net. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
На кадрах Цибульська постала в довгій сукні з великими розрізами по боках. Можна було помітити, що красуня не одягла білизни.
Зірка позувала біля вікна, тримаючи в руках келих з напоєм.
Артистка співала та активно рухала стегнами, ледь не засвітивши найінтимніше.
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"Ось це справжній 🔥🔥🔥 Оля Цибульська показала ну дуже гаряче відео", - написали автори поста в одній з груп.
За півгодини пост зібрав понад 5000 лайків та багато коментарів.
"Що з нею?", "Та навіщо соромитись,можна і без сукні 😅😅😅😅😅👎🏻", "Схудла ось і зважилася на оголення)", "Вона що, перепила?", "Клас.Мені подобається", "Я не ханжа ,але чесно, набридло .Чому не можна співати у класній сукні,костюмі і т. д. що Їм не вистачає сексу ,тоді в інтим .послуги", "Навіщо таке робити?😮", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Оля Цибульська позувала в пікантному вбранні без білизни, демонструючи ідеальну фігуру.
«Відмітьте тут чоловіка, якого ти найбільше лаєш в інс...", - написала зірка.
Раніше ми писали, що Оля Цибульська змінювала наряди під музику, демонструючи всім розкішні форми.
«Вгадай, яке шоу знімаємо?», - коротко говориться в повідомленні.
Красуня отримала масу гарних коментарів. Люди стверджували, що після схуднення Ольга стала ще красивішою.
@cybulskaya
Вгадаєш, яке шоу знімаємо?😉💋##веснавтикток ##деньвесны ##річок ##рекомендації ##магія♬ No Face No Case - Vinny West - madi.claire
Нагадаємо, Цибульська у прозорому вбранні показала, ніж її нагородила природа
А ще Politeka писала, що Цибульська засвітилася з відомим красенем
Також Politeka повідомляла, що Цибульська забула про пристойність і вивалила на камеру все своє добро