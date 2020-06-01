ПриватБанк списывает с карт неправильные суммы при проведении платежа, а затем не возвращает деньги

О такой ситуации рассказала в отзыве на сайте Минфин одна из клиенток банка. Женщина рассказала о том, как в начале мая при проведении платежа ПриватБанк списал у нее большую сумму, чем было необходимо, при том, что комиссии не должно было быть.

В банке клиентке сообщили, что это была ошибка и пообещали вернуть деньги до 16 мая. Когда деньги так и не пришли, в банке передвинули сроки на 22 мая, а затем и на конец месяца.

«Обращалась не знаю сколько раз, больше 4х в онлайн чат + 2 раза общалась по телефону, каждому рассказывала что случилось, но слышала только ждите 1-3 дня, и каждый раз это обман, поскольку оплата была 04.05, так мне до сих пор ничего не вернули. Обратилась снова попросила мне дать номер моего обращения, где будет точно прописано что мое обращение есть и его на самом деле обработают, и мне просто продублировали ответ на 1-3 дня, вроде отстаньте», - пожаловалась клиентка банка.

Отметим, что представители ПриватБанка пока никак не ответили на этот отзыв. Судьба денег украинки остается неизвестной.

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