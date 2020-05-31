Евгений Кошевой, Мика Фаталов и Владимир Мартынец из Студии «Квартал 95» рассказали о том, что любят сильнее всего в Киеве

На странице «Квартала» в Инстаграм появился еще один пост, посвященный Дню города, который проходит в Киеве. В нем артисты рассказали о своих любимых местах в столице, пишет Politeka.net.

Так, Кошевой назвал своим любимым местом бар «Лимон» на улице Леси Украинки.

«Не знаю даже, есть он сейчас или нет. Мы там с Ксенией провели за разговорами всю ночь. На первом свидании», - вспоминает юморист.

В посте опубликована его черно-белая фотография с женой Ксенией, на которой они оба счастливо улыбаются.

В свою очередь, Фаталов признался, что любит весь Киев, однако одно из его самых любимых мест – Киево-Печерская Лавра.

«Я там часто люблю прогуливаться. А еще, когда жил на Андреевском спуске, очень любил ходить в ресторан «За двумя зайцами», - рассказал артист.

На опубликованной фотографии он позирует в джинсах и рубашке, показывая на камеру характерный жест рукой.

Мартынец признался, что больше всего любит район Золотых ворот.

«А конкретно улицы Рейтарская, Большая Житомирская и все старинные дворики поблизости. А особенно - пересечение улиц, на которых стоят скульптуры маленькой балерины и воробья, вырвавшегося из клетки. А вообще, я считаю, что Киев - это лучший город на Земле», - признался артист.

На фото он идет по улице в кожаной куртке и с рюкзаком за спиной.

Стоит отметить, что не все комментарии оказались положительными.

"Блин, но Женя получает такие деньги и не может себе передние зубы вставить", - пишет один из украинцев.

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