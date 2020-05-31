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Украинцам показали реальные масштабы богатства Зеленского: "потратил 11,5 миллионов на..."

Президент Украины Владимир Зеленский за день до окончания срока подачи деклараций опубликовал информацию о доходах за прошлый год

Так, за прошлый год доходы главы государства и членов его семьи составили 28 602 468 грн. Налогов они уплатили на сумму 3 миллиона 600 000 гривен.

В частности на посту президента за прошлый год он заработал 208 787 грн.

При этом отмечается, что у жены Зеленского Елены зарплата выросла. В частности, в 2019 году семья президента получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн.

Зеленский задекларировал 4 миллиона 423 000 гривен, которые были получены от продажи недвижимого имущества в городе Киеве, также семья президента осуществила продажу корпоративных прав всех двенадцати украинских предприятий семье Сергея Шефира на сумму 246 тысяч 144 гривны.

Доллар под угрозой, курс валют резко изменится после выходных: НБУ удивил прогнозом

Курс валют в Украине 31 мая разлетится в разные стороны, доллар решил бросить евро и полететь на дно.

Об этом говорится в свежем прогнозе от Национального банка.

Так, доллар сегодня будет торговаться по 26,9059 гривен. Однако уже в понедельник валюта обвалится до 26,9685 гривен (-0,0374 грн).

При этом курс евро, согласно данным Нацбанка, наоборот – взвинтят до небывалых высот. Сегодня он будет торговаться по 29,6234 гривны, а уже в понедельник по 29,9275 грн (+0,3041 грн).

А вот российский рубль сегодня будет продаваться по 3,8036 за десятирублевую монету.

Кризис добьет Украину, появилось важное предупреждение Кабмина: "Больше всех пострадают..."

Стало известно, что будет с украинской экономикой по завершению ограничительных мер.

Об этом говорится в программе, которую презентовал Кабинет министров.

По прогнозам специалистов, в 2020 году украинская экономика упадет на 4-8%, и главной причиной тому является карантин, введенный на фоне пандемии китайского вируса.

"Экономическая рецессия не закончится одновременно с приостановкой распространения вируса, и снижение ВВП может продолжаться в течение года. <...> По прогнозам МВФ, ожидается падение мировой экономики на 3%. В свою очередь, Украина традиционно является более уязвимой к экономическим шокам: ВВП может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом", – сказано в документе.

2020 год будет сложным для украинцев: падение экспорта и импорта (на 10% и 14,5% соответственно), рост дефицита бюджета (до 8% ВВП) и повышение уровня безработицы (до 9,5%).

Украинцам снова пересчитают выплаты, детали новой индексации: "Прибавка будет начислена..."

Украинские чиновники обещают гражданам новые выплаты в связи с карантином, но деньги достанутся не всем

Так, индексация ждет украинцев, которые из-за карантина были переведены работодателями на неполное рабочее время, или которых вынуждены были отправить в неоплачиваемый отпуск.

Предполагается, что индексация будет проводиться в два этапа. Сперва считается ее общая сумма, с учетом заработной платы, начисленной за отработанное время. После этого определяется фактическая сумма прибавки, которая будет начислена.

Если же работник болел в это время, или находился в оплачиваемом отпуске, индексация проводиться не будет.

Напомним про новый перерасчет пенсий, кому добавят, а кто останется без денег: "С 1 июля вырастет на..."

Как сообщала Politeka, украинцам снова пересчитают пенсии, кто получит больше денег.

Также Politeka писала, что украинцы могут остаться без выплат, плачевное заявление Пенсионного фонда: денег недосчитались.