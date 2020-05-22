Клиенты ПриватБанка рискуют неожиданно остаться с отрицательным балансом на карте в самый неподходящий момент

О таком случае рассказал один из клиентов банка в отзыве на сайте Минфин. По словам украинца, он уже много лет пользуется кредитной картой ПриватБанка и ни разу не пропускал ежемесячные платежи и не допускал задолженностей. После получения зарплаты мужчина забрасывал ее на кредитку, чтобы покрыть долг, а затем частично пользовался кредитными средствами.

Однако, 21 мая его ждал неприятный «сюрприз» от банка.

«Находясь в другом городе и рассчитывая на доступный остаток 20 000 грн., получаю сообщение, что ваш кредитный лимит пересмотрен. Проверяю на заправке баланс, там -244 грн. То есть они тупо уменьшили кредитный лимит до суммы долга по карте. А ты делаешь что хочешь, если наличных при себе не имеешь», - возмутился украинец.

Представители банка уже ответили на его отзыв. Они подчеркнули, что лимит на кредитных картах устанавливается в индивидуальном порядке для каждого клиента и «рассчитывается с помощью сложной математической модели, включающей в себя сотни факторов».

«Хотим отметить, что активное пользование продуктами банка может положительно повлиять на сумму лимита в будущем. Движение средств и положительная кредитная история также учитываются при установлении лимита, но это не единственные факторы, на основании которых банк принимает окончательное решение. С сегодняшнего дня десятому закажу, чтобы не связывался с кредитками от этой пародии на банк», - говорится в сообщении.

Напомним, ПриватБанк уличили в новом обмане с картами, появилось важное заявление.

Как сообщала Politeka, счета блокируются после платежей, ПриватБанк сделал заявление.

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