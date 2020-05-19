Знаменитая красотка Ким Кардашьян похвасталась впечатляющим бюстом в экстремальном декольте

Звезда американских реалити-шоу решила поучаствовать в благотворительной акции, призванной помочь с едой нуждающимся. Для привлечения внимания красотка решила опубликовать в Инстаграм свое архивное фото в соблазнительном образе, пишет Politeka.net.

На снимке Ким позирует перед камерой крупным планом. По фото трудно понять, во что она одета, однако внимание к себе так и притягивает пышная грудь модели, выставленная напоказ в глубоком декольте.

Снимок был сделан еще во времена, когда Кардашьян была блондинкой. Ее образ дополняет макияж с акцентом на глаза и подчеркнуто-нюдовые губы. Светлые волосы модели спадают на ее плечи небрежными локонами.

Поклонники звезды массово откликнулись на ее призыв поучаствовать в акции, на забывая засыпать знаменитость комплиментами.

До этого мы писали, что Кардашьян в одних колготах удивила поклонников словами о собственных волосах.

«Мои волосы были париком. Светлые. Убиралась сегодня в шкафу и занималась подгонкой аксессуаров», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном в Инстаграм снимке Кардашьян позирует в одних колготках и белье, демонстрируя на камеру невероятные формы. На это же обратили внимание и ее поклонники.

Напомним, соблазнительная Ким Кардашьян в одних колготках огорошила признанием: «Мои волосы были париком…».

Как сообщала Politeka, пышногрудая Ким Кардашьян устроила калейдоскоп из фото в лифчиках: "Вау, это рекорд!".

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян засмущала племянника, прижав его к выпирающей груди: "О, боже!".