Известный танцор и бодибилдер Тарзан (Сергей Глушко), муж Наташи Королевой, показал свое тело в естественном виде

На фото Тарзан позирует без одежды, снимая себя по пояс. Глушко улыбается на камеру, а образ дополнил большой серьгой в левом ухе. На фото можно легко заметить лохматость тела танцора, который наверное решил забыть о депиляции на некоторое время. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ну что,всех с прекрасной погодой!

Всем здоровья и выдержки!", - написал Тарзан.

Фанаты поставили более 600 лайков за 40 минут и написали несколько комментариев:

"Берегите себя. У нас, на севере, тоже сегодня солнце жарит и всё вокруг невероятно быстро оживает))", "Взаимно", "Что за женская грудь", "Да, погода сегодня огонь", "И свободы".

Ранее мы сообщали, что известный бодибилдер и танцор Сергей Глушко (Тарзан), муж Наташи Королевой, показал необычное представление.

На кадрах Тарзан стоит на сцене в штанах и рубашке, которую он в ролике снял. После этого Сергей избавился и от штанов, оставив только стринги, а рубашку поднял вверх, где она в прямом смысле загорелась. Кадры получилось действительно жаркими и горячими, на которых можно легко оценить подкачанное тело Глушко.

Сообщалось, что известный бодибилдер и танцор Сергей Глушко (Тарзан), муж Наташи Королевой, показал новый образ.

На фото Тарзан позировал с голой грудью, которая заросла. Сергей решил пойти против течения и отрастить себе растительность на теле, когда все другие бреются. Волосы у Глушко в этот раз были распущены.

Напомним, Тарзан сбросил с себя одежду и заставил женщин трепетать жаркими танцами

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