50-летний российский танцор и бодибилдер Сергей Глушко накинулся на злопыхателей, которые якобы "завидуют его счастью" с певицей Наташей Королевой

Как передает Politeka.net, Тарзан (сценическое имя артиста) опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм жаркие фото с женой во время одного из его выступлений. Полуголый танцор обнимает Королеву и носит на руках.

Как известно, за плечами у Сергея и Наташи почти 20 лет совместной жизни, парочка любит эпатировать публику пламенным проявлением чувств, и их страсть на людях уже никого не удивляет. Но вот вызвать зависть, по мнению Глушко, вполне может.

"Который раз убеждаюсь... Чем успешней выступление, тем больше г... и злобы.. Не могут, убогие, простить мне, что меня любит самая прекрасная русалка страны... Зависть - страшное дело. А главное, не понимают эти бедолаги, что только укрепляют мое "я" этим, и убивают себя. Я прощаю их всех....Я улыбаюсь в ответ. Мне вас жалко", - эмоционально высказался в Инстаграм Тарзан.

К слову, сейчас артист много времени поводит с женой и даже, кажется, рад карантину, который сблизил их еще больше. Тем более, что ранее уже возникала ситуация с другой женщиной - одной из его рьяных поклонниц, упорно добивавшейся его внимания.

Так, Королева рассказывала, что, когда уже была беременной Архипом, с ней произошла неприятная ситуация.

«Как-то вечером я выступала в клубе. И со сцены заметила, что в темном углу стоит какая-то тетка и пялится на меня, прожигая ненавидящим взглядом. От нее шла такая плохая энергетика, что даже в 20 метрах я почувствовала это. Меня затрясло, подкатила тошнота, и ноги и руки стали как ватные — я еле удержала микрофон. Но списала все на беременность. Взяла себя в руки, спела несколько песен. Смотрю — женщины нет. И мне тут же стало легче… Только родив Архипа, я узнала от Сережи, кто она», - поделилась Королева.

Женщиной оказалась фанатка Тарзана, которая длительный период бегала за своим кумиром, даже сдружилась с его братом. Но Сергей держал ее на дистанции и на все подарки и угощения реагировал достаточно сухо. После того, как появились слухи о беременности Наташи, эта поклонница заявилась в клуб, дабы убедиться воочию, а на то время у артистки уже обрисовался круглый животик.

"А убедившись, помчалась на квартиру к Сереже. Сам он уехал тогда на гастроли, но у него шел ремонт, дома была бригада строителей и Сережин брат. Брат потом рассказывал, как в квартиру ворвалась дама, бледная, рыдающая. Кричала, что Сережа лучше ее никого не найдет, что зря он связался с «этой Королевой», что пожалеет об этом", - резюмировала певица.

Напомним, огонь охватил мужа Наташи Королевой Тарзана прямо на сцене, кадры до дрожи: "Несите огнетушитель!"

Также Politeka сообщала, что Тарзан пустился в пляс после самогона, пока Королева красила забор