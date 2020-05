Украинская певица MARUV показала серию кадров, сделанных во время отдыха впервые за долгое время

На своей странице в социальной сети Instagram певица решила представить сразу три фото в образе, который умилил сеть, ведь позировала Анна вместе со своей домашней любимицей - маленькой собачкой. Артистка, находясь на карантине, в последнее время крайне редко делилась новыми кадрами, поэтому фото вызвали шквал комментариев, сообщает Politeka.

Анна счастливо позировала вместе с песиком на руках у кафетерия на террасе. При этом для выхода в свет она использовала мрачный наряд. Подчеркнув образ «кожанкой».

«It was so good to go outside and have lunch with a friend 🙌», - написала Анна под постом.

Вот что ответили фанаты:

«А у друга отличный фрак 😍👍🏻», «Муд: Изольда Александровна...», «Такие зайки я не могу😍😍😍», «Вы похожи 😘🤣», «Красуня💋💋💋💋», «С другом-подружкой🐾🐾🐾», «Хороша))», «Как хорошо тебе тёмненькой , нахер ты красилась только», «Изя твоя Халком стала», «Ух, какой серьёзный ⭐», «Красотка Марув ))💐💐💐».

До этого на своей странице в социальной сети Instagram в разделе Стори певица решила представить небольшой шутливый видеоролик с вечерними развлечениями со своим мужем. Уже несколько недель звезда находится на карантине и вместо того, чтобы бесцельно проводить время дома, Анна старается разнообразить будни шутливыми роликами.

В этот раз девушка показала, как она в шутливой манере заигрывает с возлюбленным, а также открыто пытается его собзлазнит. Сам же муж звезда забавно сморщил нос, едва не отворачиваясь, и отрицательно закивал головой, как бы не одобряя ее действие.

Затем Анна показала себя в образе мужчины - некого кавказца, которому понравился ее образ и который не прочь занять место "ее краша". Само видео вышло достаточно забавными и комичными, но поклонник не смогли оставить свое мнение из-за публикации ролика в разделе Стори.

