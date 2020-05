Українська співачка MARUV показала серію кадрів, зроблених під час відпочинку вперше за довгий час

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram співачка вирішила представити відразу три фото в образі, який розчулив мережу, адже позувала Ганна разом зі своєю домашньою улюбленицею - маленькою собачкою. Артистка, перебуваючи на карантині, останнім часом вкрай рідко ділилася новими кадрами, тому фото викликали шквал коментарів, повідомляє Politeka.

Ганна щасливо позувала разом з песиком на руках у кафетерію на терасі. При цьому для виходу в світ вона використовувала похмурий наряд. Підкресливши образ «кожанкой».

«It was so good to go outside and have lunch with a friend 🙌», - написала Анна під постом.

Ось що відповіли фанати:

«А у одного чудовий фрак 😍👍🏻», «Муд: Ізольда Олександрівна...», «Такі зайчика я не можу😍😍😍», «Ви схожі 😘🤣», «Красуня💋💋💋💋», «З одним-подружкою🐾🐾🐾», «Хороша))», «Як добре тобі темненькой , нахер ти фарбувалася тільки», «Ізя твоя Халком стала», «Ух, який серйозний ⭐», «Красуня Марув ))💐💐💐».

До цього на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі співачка вирішила представити невеликий жартівливий відеоролик з вечірніми розвагами зі своїм чоловіком. Вже кілька тижнів зірка перебуває на карантині і замість того, щоб безцільно проводити час вдома, Анна намагається урізноманітнити будні жартівливими роликами.

В цей раз дівчина показала, як вона в жартівливій манері заграє з коханим, а також відкрито намагається його собзлазнит. Сам же чоловік зірка забавно сморщил ніс, ледь не відвертаючись, і заперечно захитав головою, як би не схвалюючи її дію.

Потім Ганна показала себе в образі чоловіка - якогось кавказця, якому сподобався її образ і який не проти зайняти місце "її крашу". Саме відео вийшло досить кумедними і комічними, але шанувальник не змогли залишити свою думку з-за публікації ролика в розділі Сторі.

Нагадаємо, напівроздягнена MARUV показала всі свої вміння на одному відео

А ще Politeka писала, що MARUV в оксамитовому корсеті показала топ кращих поз для фотосесії

Також Politeka повідомляла, гаряча MARUV потрусила принадами на камеру без білизни