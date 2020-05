Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала в Instagram різницю до і після пластики

Цього разу зірка вирішила показати, як змінилося її обличчя після пластичних операцій на носі і губах. Дівчина вирішила обговорити важливу і хвилюючу тему з шанувальниками. Як відомо, деякі фолловери раніше звинувачували Лесю у використанні пластики, проте дівчині вдалося з легкістю це спростувати. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Так, Леся представила фото з обробкою і до неї, продемонструвавши тим самим різницю. Багато відреагували дуже бурхливо, обговорюючи тему пластики:

«#пластикаЛица Що б ви хотіли змінити на обличчі? Ніс, губи, вилиці?? І давайте по-чесному, хто з вас щось собі колов?? Якщо у мене є в підписках косметологи, напишіть які процедури найчастіше роблять дівчата😉 My look of the day #ѕамашила 🥥🥥🥥», - написала Никитюк.

Ось що відповіли фанати:

«Лесюнь а що за програма ?», «Квітка і без пластики квітка🏵», «Зліва гарніше 😍 природня краса», «Лесюня, природна ти сексапильней!!!!», «... хотіла б поміняти на обличчях деяких, хорошу міну при поганій погоді))) 😂😂😂 спогади нахлинули, так сказати)», «Нічого не потрібно міняти 😉👌», «Хочу ніс. Один раз колола ботокс, але мені він не зайшов😂», «На другій картинці як Барбі 😂😂як зараз безліч дівчат ,а на першій видно душу що не може не мати до людини».

До цього артистка розбурхала мережа новими стильними фото. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона представила пікантні кадри, на яких сидить за столом у чорному міні-сукня цікавого крою — з одним рукавом. Доповнила ефектний «лук» Никитюк чорними прозорими колготками, чорною сумочкою і яскравим макіяжем.

"Я сумую за перельотами! Мені залишилося відвідати всього лише кілька країн і островів!!

❎Бразилія ❎Аргентина ❎Парагвай ❎Уругвай ❎Чилі ❎Мексика ❎Аляска ❎Ісландія

І ще де мене не було??? Нагадайте у коментарях", - зазначила артистка.

Шанувальники не змогли пройти повз і написали безліч коментарів на адресу зірки, деякі поквапили зірку "додому". Не втрималася від "лайка" і Світлана Лобода.

Нагадаємо, Никитюк у вбранні нічний жриці і похмурого ніндзя висміяли в мережі: "Сміттєвого пакету не вистачає".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Никитюк скопіювала образ Ані Лорак і перевершила співачку.

Також Politeka писала, що Нікітюк в позі гарячої кицьки безсоромно посвітила грудьми.