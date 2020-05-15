Шведская модель Келли Гейл, которая живет в США и известна как ангел Victoria's Secret, записала восхитительное видео в честь своего дня рождения

Как передает Politeka.net, 14 мая красотка отметила 25-летие и выложила в своем микроблоге в Инстаграм новый ролик, в котором эмоционально поведала о своих личных переживаниях.

Горячая брюнетка предстала крупным планом в белой маечке с будоражащей зоной декольте. Келли поразила естественной красотой - без макияжа и излишнего лоска - в конце ролика модель пококетничала, нагнувшись вперед и засветив "клубничку" (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"День рождения 👵🏽🎉💃🏽 Большинство из нас переживают трудные времена. Возможно, финансовые, со здоровьем или плохо морально. В такие времена я лично еще больше благодарна за окружающих меня людей, которых я люблю. Если вы не можете проводить время со своими близкими из-за социальной дистанции, пользуйтесь видеозвонками и текстовыми сообщениями. Это важнее, чем когда-либо. Сегодня я праздную свой 25-й день рождения. Мне официально четверть века ... Но я уже давно живу, как бабушка, так что ничего нового, я полагаю. С любовью ко всем вам ...", - написала Гейл.

Поклонники кинулись поздравлять своего кумира, засыпав красотку комплиментами.

"С днем рождения красавица! Пусть эта новая глава будет даже лучше, чем предыдущая 💕✨🙌"

"Все только начинается... с этого момента ты станешь только красивее и мудрее. 🙌"

"С 25-летием, Келли! Ты натуральная красавица! Я люблю тебя, ведь ты настолько искренняя, позитивная и у тебя много энергии. Ты замечательный пример для подражания!"

"Для меня большая честь провести день рождения с самой красивой девушкой в ​​мире! Наслаждайся этим днем".

"Вишенка на торте"

Ранее мы сообщали, Гейл похвасталась в Инстаграм архивным фото, сделанным во время самого фантастического фестиваля в мире - «Burning Man» 2019 года. Модель предстала в дерзком образе, налепив звездочки на самые пикантные места.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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