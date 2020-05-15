Шведська модель Келлі Гейл, яка мешкає в США і відома як ангел Victoria's Secret, записала чудове відео на честь свого дня народження

Як передає Politeka.net, 14 травня красуня відзначила 25-річчя і виклала в своєму мікроблозі в Instagram новий ролик, в якому емоційно розповіла про свої особисті переживання.

Гаряча брюнетка з'явилася крупним планом у білій маєчці з хвилюючою зоною декольте. Келлі вразила природною красою - без макіяжу і зайвого лоску - в кінці ролика модель пококетувала, нагнувшись уперед та засвітивши "полуничку" (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"День народження 👵🏽🎉💃🏽 Більшість з нас переживають важкі часи. Можливо, фінансові, зі здоров'ям або погано морально. В такі часи я особисто ще більше вдячна за оточуючих мене людей, яких я люблю. Якщо ви не можете проводити час зі своїми близькими через соціальну дистанцію, користуйтеся відеодзвінками й текстовими повідомленнями. Це важливіше, ніж коли-небудь. Сьогодні я святкую свій 25-й день народження. Мені офіційно чверть століття ... Але я вже давно живу, як бабуся, так що нічого нового, я вважаю. З любов'ю до всіх вас ...", - написала Гейл.

Шанувальники кинулися вітати свого кумира, засипавши красуню компліментами.

"З днем народження красуня! Нехай ця нова глава буде навіть краще, ніж попередня 💕✨🙌"

"Все тільки починається... з цього моменту ти станеш тільки красивіше і мудріше. 🙌"

"З 25-річчям, Келлі! Ти натуральна красуня! Я люблю тебе, адже ти настільки щира, позитивна і у тебе багато енергії. Ти чудовий приклад для наслідування!"

"Для мене велика честь провести день народження з найкрасивішою дівчиною в світі! Насолоджуйся цим днем".

"Вишенька на торті"

Раніше ми повідомляли, Гейл похвалилася в Instagram архівним фото, зробленим під час найфантастичнішого фестивалю в світі - «Burning Man» 2019 року. Модель з'явилася у відвертому образі, почепив зірочки на найпікантніші місця.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

Також Politeka інформувала, що роздягнена красуня з Victoria's Secret показала розкішне тіло прямо у ванній: очей не відірвати