О загадочных отношениях Ани Лорак с женатым мужчиной и известным певцом ходило много слухов
Тема личной жизни двух артистов всегда интересовала поклонников, особенно после нескольких выпущенных совместно клипов. Интерес к якобы тайному любовному роману Ани Лорак подогрел и факт того, что азербайджанский исполнитель Эмин Агаларов заявил вчера о своем разводе. Мужчина, выступающий под псевдонимом EMIN уже успел показать, как переживает расставание со второй женой, пишет Рoliteka.net.
В этот раз мужчина решил показать в социальной сети Инстаграм, как переживает развод и как вместе с маленькой дочерью работает над новой песней. Не обошлось и без упоминания Ани Лорак:
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«Working on some new songs with Afina 😊», - пишет Эмин под новыми кадрами (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
Пользователи сети не остались в стороне:
«Эмин, молю вас, скажите, что предыдущий пост шуточный 🙏🏻😔 ну нельзя же так резко заканчивать свои отношения, вы же не первый год вместе 🙏🏻 Неужели, правда? 😔», «Дуэт с Ани Лорак ждём как всегда 😂😂😂», «все ждут этого !!!! Это шедевры», «Он поди любит Лорак.😁Писали что он любил одну женщину, но у них не сложилось(в тексте упоминалась Лорак), так вот,если это на самом деле так,то не нужно с "обгорелым" сердцем вступать в отношения», «Эмин никогда не был в отношениях с Ани, и не будет, потому что у каждого из них своя жизнь».
Отметим, слухи об отношениях Эмина и Каролины начались еще во время съемок совместного клипа, а совместные кадры, на которых звезды держались за руки, спровоцировали целую бурю в сети.
Отметим, два дня назад стало известно о втором разводе мужчины. Отметим, супругой Эмина является Алена Гаврилова, которая даже родила ему ребенка. А вот Ани Лорак 31 января оформила развод с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила в браке почти десять лет.
Эмин же сообщил о разводе достаточно корректно – обратившись к жене и фанатам в социальной сети, также он рассказал о планах на будущее:
"Следующий важнейший этап в нашей жизни, конечно, — воспитание нашего чудесного ребенка, и у нас все обязательно получится".
Это заявление подлило «масла в огонь», фанаты принялись искать новые намеки на отношения артиста и знаменитой певицы Ани Лорак.
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