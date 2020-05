Про загадкові відносини Ані Лорак з одруженим чоловіком і відомим співаком ходило багато чуток

Тема особистого життя двох артистів завжди цікавила шанувальників, особливо після декількох випущених спільно кліпів. Інтерес до нібито таємного любовному роману Ані Лорак підігрів і факт того, що азербайджанський виконавець Емін Агаларов заявив вчора про своє розлучення. Чоловік, який виступає під псевдонімом EMIN вже встиг показати, як переживає розлучення з другою дружиною, пише Рoliteka.net.

цього разу чоловік вирішив показати в соціальній мережі Instagram, як переживає розлучення і як разом з маленькою дочкою працює над новою піснею. Не обійшлося і без згадки Ані Лорак:

«Working on some new songs with Afina 😊», - пише Емін під новими кадрами.

Користувачі мережі не залишилися осторонь:

«Емін, молю вас, скажіть, що попередній пост жартівливий 🙏🏻😔 ну не можна ж так різко закінчувати свої стосунки, ви ж не перший рік разом 🙏🏻 Невже, правда? 😔», «Дует з Ані Лорак чекаємо як завжди 😂😂😂», «всі чекають цього !!!! Це шедеври», «Він піди любить Лорак.😁Писали що він любив одну жінку, але у них не склалося(у тексті згадувалася Лорак), так ось,якщо це насправді так,то не треба з "обгорілим" серцем вступати у відносини», «Емін ніколи не був у відносинах з Ані, і не буде, тому що у кожного з них своя життя».

Зазначимо, чутки про стосунки Еміна і Кароліни почалися ще під час зйомок спільного кліпу, а спільні кадри, на яких зірки трималися за руки, спровокували цілу бурю в мережі.

Відзначимо, що два дні тому стало відомо про другому розлучення чоловіка. Зазначимо, дружиною Еміна є Олена Гаврилова, яка навіть народила йому дитину. А ось Ані Лорак 31 січня оформила розлучення з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджиоглу, з яким прожила у шлюбі майже десять років.

Емін ж повідомив про розлучення досить коректно – звернувшись до дружини і фанатам в соціальній мережі, також він розповів про плани на майбутнє:

Наступний найважливіший етап в нашому житті, звичайно, — виховання нашого чудового дитини, і у нас все обов'язково вийде".

Це заяву підлило «масла у вогонь», фанати почали шукати нові натяки на відносини артиста і знаменитої співачки Ані Лорак.

