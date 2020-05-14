Российская певица украинского происхождения Наташа Королева записала видео вместе с телеведущим Андреем Малаховым
Звезда опубликовала кадры в своем Инстаграм, передает Politeka.net. Наталья предстала рядом с Андреем в красном платье с глубоким декольте. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Наряд идеально подчеркнул пышные прелести артистки. Красотка всячески старалась прижаться к телеведущему, держащему букет желтых цветов в руках.
Стоит отметить, что довольно смелый образ певицы дополнен блестящими украшениями. Не последнюю роль сыграл макияж с акцентом на глаза, который подчеркнул красоту артистки.
Как оказалось, телеведущий и артистка будут вместе присутствовать в эфире одной из передач и пригласили зрителей к просмотру, пообещав - будет "жарко".
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После этого пара спряталась за букетом, делая вид, что целуется.
"В эту субботу 16 мая в 18;00 мы шалим, поем, танцуем, вспоминаем и кайфуем!!! Присоединяйтесь! Привет, Андрей!!", - подписала кадры артистка.
За пять часов пост собрал более 60 тысяч просмотров.
"Наташа - супер", "Ура буду ждать передачу👍 Натуся я тебя обожаю и мечтаю попасть на твой концерт✌", "Круть!!!🔥🔥🔥 Ждём!❤️❤️❤️", "Моя любимая! 😍", "👍👍Наталья Огонь🔥🌷Браво Вам,и Здоровья от❤️Сердца и Души!!!", "Ждем👏👏", "Ждем с нетерпением Наташенька. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "Вот шалуны 👍", "Уххх, жаришка))", "Мечтаю посмотреть , будет жарко, с Нашей Наташей неважна погода 🔥💫👏👏", "Вы одни на белом свете🔥🔥🔥🔥", "Шикарная ♥️♥️❤️❤️", "Вот вам Тарзан то шею намылит😂😂😂", - написали пользователи сети.
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