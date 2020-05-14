Російська співачка українського походження Наташа Корольова записала відео разом з телеведучим Андрієм Малаховим
Зірка опублікувала кадри у своєму Instagram, передає Politeka.net. Наталія з'явилася поруч з Андрієм в червоному платті з глибоким декольте. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Вбрання ідеально підкреслило пишні принади артистки. Красуня всіляко намагалася притиснутися до телеведучого, що тримає букет жовтих квітів у руках.
Варто відзначити, що досить сміливий образ співачки доповнено блискучими прикрасами. Не останню роль зіграв макіяж з акцентом на очі, який підкреслив красу артистки.
Як виявилося, телеведучий і артистка разом будуть присутніми в ефірі однієї з передач та запросили глядачів до перегляду, пообіцявши - буде "спекотно".
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Після цього пара сховалася за букетом, удаючи, що цілується.
"У цю суботу 16 травня о 18;00 ми пустуємо, співаємо, танцюємо, згадуємо і кайфуємо!!! Приєднуйтесь! Привіт, Андрій!!", - підписала кадри артистка.
За п'ять годин пост зібрав понад 60 тисяч переглядів.
"Наташа - супер", "Ура буду чекати передачу👍 Натуся я тебе обожнюю і мрію потрапити на твій концерт✌", "Круть!!!🔥🔥🔥 Чекаємо!❤️❤️❤️", "Моя кохана! 😍", "👍👍Наталія Вогонь🔥🌷Браво Вам,і Здоров'я від❤️Серця і Душі!!!", "Чекаємо👏👏", "Чекаємо з нетерпінням Наталочко. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "Ось пустуни 👍", "Уххх, жаришка))", "Мрію подивитися , буде жарко, з Нашої Наташею неважлива погода 🔥💫👏👏", "Ви одні на білому світі🔥🔥🔥🔥", "Шикарна ♥️♥️❤️❤️", "Ось вам Тарзан шию намилить😂😂😂", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Наташа Корольова отожгла з сином після самогонки Тарзана
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