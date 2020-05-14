Молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй показала главные достоинства своей фигуры

Как известно, девушка является одной из самых знаменитых моделей, которые покоряют социальные сети своими фото в купальниках и спортивных костюмах. Знаменитость уже превзошла фитнес-модель Ану Чери, "британскую Кардашьян" Деми Роуз и модель Анастасию Квитко. Сейчас у Соммер почти 25 миллионов фолловеров, сообщает Politeka.

Так, в этот раз знаменитость представила яркие кадры в модном купальнике ярко-желтого цвета и выгодно подчеркнувшего ее довольно стильные формы:

«Так, так оооочень рада выпустить новейшую коллекцию @shopsommerray купальников на вас, ребята, планировалось начало еще в апреля, но следите за обновлениями ☀️💛», - написала Соммер.

Вот что ответили поклонники:

«Так жарко, так жарко», «Это Cerys», «@ sommerray ты мой любимый человек во всем мире, я так счастлив, что ты в моей жизни и вне ее», «Ух ты!! Сладкая! Ваше тонированное и загорелое тело лучше, чем невероятное !!! О, МОЙ БОГ!...», «ты выглядишь абсолютно безумно на этом фото».

Отметим, Соммер Рэй является любительницей активного отдыха и спорта на свежем воздухе. За короткий срок молодая девушка успела собрать почти 25 миллионов фанатов, которые продолжаю следить за обновлениями знаменитости в социальной сети Инстаграм.

Обладательница красивых ягодиц старается каждый день публиковать в Instagram новые видео, а также представляет их на Ютуб-платформе. Звезда постоянно радует поклонников фотографиями, на которых она либо в стрингах, либо в обтягивающих легинсах.

Отметим, девушка при этом активно занимается по специальной программе. Ее тренировки весьма эффективны, что видно по фигуре Соммер. Она много времени в своих тренировках уделяет ногам а точнее ягодицам которые она любит выкладывать через одну фотографию.

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