Популярная фитнес-модель Ана Чери похвасталась идеальным телом в дерзком спортивном наряде

Знаменитая инстаграм-красотка поделилась новым снимком на своей странице в соцсети и рассказала о трудностях правильного питания на карантине. Об этом сообщает Politeka.net.

На опубликованном фото Чери позирует в своем домашнем спортивном зале на фоне всевозможного спортивного оборудования. Модель пришла заниматься, поэтому одета в спортивный костюм. Короткие шортики и топик с соблазнительным вырезом, похожим на дырку на самом интересном месте, позволяют Чери продемонстрировать не только свой идеальный пресс, но и соблазнительные бедра, а также пышную грудь.

В подписи к фото Чери призналась, что на первом месяце карантина не могла соблюдать свой режим питания, однако сейчас она вернулась к диете и регулярным тренировкам, что позволило ей быстро вернуться в форму.

Поклонники модели в комментариях восхищаются ее фигурой и благодарят за вдохновляющие слова.

До этого мы писали, что Чери решила повеселиться во время новой фотосессии и предстала перед камерой в одной лишь сеточке, едва прикрывающей ее достоинства. Ана сверкнула довольно пышными формами и не постеснялась показать лишнее.

Черная сетка с камушками удачно сочеталась с прической – небрежно завязанным пучком с парой выбившихся из-под него прядей. Легкий макияж Аны удачно подчеркнул ее загорелую кожу.

Напомним, игривая Ана Чери сверкнула большим бюстом в бесстыжем топе.

Как сообщала Politeka, роскошная Ана Чери показала свое великолепие в тесном топике.

Также Politeka писала, что Ана Чери выставила напоказ самые "вкусные" места в глубоком декольте.