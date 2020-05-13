Фигуристая модель Деми Роуз поделилась роскошным снимком, показав сою главную гордость во всей красе

Красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм фото, на котором предстала в красивом спортивном костюме, пишет Politeka.net. Роуз выбрала маленький топ для своей огромной груди. Ожидаемо она еле поместилась в крошечном предмете гардероба. Лосины модель натянула до пояса, сделав акцент на тонкой талии. Она держала в руках бутылку с соком и пыталась его пить. Пикантности образу добавили кокетливые косички, которые Роуз сделала на голове.

«Я вернулась к соку холодного отжима во время этой самоизоляции. Они низкокалорийный и богат питательными веществами», - поделилась красотка секретом своей стройной фигуры.

За час ее фото собрало более 110 тысяч лайков. В комментариях звезде соцсетей оставили множество комплиментов.

«Горячо», «Хорошее, хорошо очерченное тело», «Ты невероятно красивая», «Кукла», «Богиня любви», «Жаркая женщина», «Люблю этот цвет на вас!», «Ты невероятная, я люблю тебя всем своим сердцем», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Деми Роуз, которую часто называют британской версией Кардашьян, похвасталась новым фото, сделанным на пляже.

Напомним, что Деми Роуз показала главное достоинство в золотом бикини: "Теперь никто не устоит".

Как сообщала Рoliteka, спортивная Деми Роуз вышла на прогулку в микро бикини и засветила лишнее: кадры будоражат фантазию.

Также Рoliteka писала, что озорная Деми Роуз показала, какие "бриллианты" прячет под курточкой: "Детка, сводишь с ума".