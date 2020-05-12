Модель Демі Роуз показала ідеальне тіло під час фотосесії в золотому бікіні

Знаменита модель, яку часто називають британської Кардашьян, любить балувати фанатів пляжними фото і яскравими кадрами з прогулянки. В профілі зірки в переважній більшості можна побачити саме зухвалі і досить пікантні кадри. Не стали винятком і фан-акаунти зірки, масово публікують фото, які сама зірка не демонструвала, повідомляє Politeka.net.

Так, в цей раз знаменитість показала засмагле тіло в золотистому бікіні, повністю розшита блискітками і маленькими камінчиками. При цьому видно, що волосся знаменитості трохи вологі, ніби вона щойно вийшла з води.

Однак, при цьому на Роуз можна помітити яскравий макіяж з акцентом на вилиці і виразні карі очі. Дівчина стоїть боком до об'єктиву і серйозно дивиться перед собою. На цей раз за її спиною не видно ніякі мальовничі пейзажі, адже зовсім не вони зазвичай привертають увагу фанатів.

Схоже, масові компліменти в сторону знаменитості сприяють тому, що в її профілі і на фан-сторінці буде з'являтися все більше таких сміливих кадрів.

До цього дівчина постала на двох нових кадрах в новому вигляді - модний купальник на тонких, майже прозорих лямках, вигідно підкреслив її значних розмірів форми. Обидва фото привертають увагу до себе, завдяки тому, що Демі показала фігуру з різних ракурсів, вирішивши підкреслити свої достоїнства.

Зірка позувала з мокрим волоссям і без макіяжу, доповнивши свій мінімалістично-пляжний образ одними маленькими сережками-намистинками білого кольору. При цьому видно, що розмір ліфчика дівчина явно вибрала навмисно крихітний - клаптики тканини чи приховали груди Роуз. Фанати відзначили, що дівчина виглядає, як "Русалонька".

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами.