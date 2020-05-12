Модель Демі Роуз підкорила новим пляжним видом на яскравому фото

Знаменита модель, яку часто називають британської Кардашьян, похвалилася новим фото, зроблених на пляжі. Схоже, дівчина зовсім не сумує на карантині і вирішила кожен день ділитися новими кадрами, а також хвалитися стильними купальниками, повідомляє Politeka.net.

цього разу молода знаменитість показала щасливе фото, зроблене на пляжі. Дівчина позувала з блискучим макіяжем і розпущеним волоссям. На цей раз вона приміряла білий купальник і засвітила фігуру в досить коротеньких шортих з чорно-червоним принтом.

Демі Роуз не можна назвати класичною топ-моделлю: її параметри далекі від загальноприйнятих 90-60-90, так і зростання дівчата аж ніяк не 180 сантиметрів. Низькоросла Демі – володарка пишних форм і тонкої талії. Саме тому її палкі кадри завжди підкорюють фанатів своєю пікантністю – ні один купальник дівчата не може приховати її достоїнств.

До цього дівчина вирішила похвалитися своїми пишними формами в незвичайному купальнику з вирізами в зоні грудей і талії.

Так, на новому знімку дівчина стоїть перед дзеркалом, фотографуючи себе на мобільний телефон. На знімку вона продемонструвала свою ідеальну фігуру у всій красі. Адже дівчина позувала в одному лише цілісному купальнику червоного кольору. Зазначимо, що пікантний наряд оригінального крою в дірки, а ще однією цікавою деталлю є виріз в зоні талії і живота.

Волосся красуня розпустила по плечах, обличчя її не видно, адже його приховав об'єктив камери.

Коли дивишся на фото, не віриться, що хтось здатний на таку сміливість - демонструючи свої принади в такому яскравому вбранні. Так і хочеться похвалити її, сказавши: "Просто чудо, мрія всіх чоловіків", буквально відразу стало гаряче.

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

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