Модель Демі Роуз показала яскраві кадри, позуючи без білизни в одній джинсовій куртці

Знаменита модель, яку часто називають британською Кардашьян, вирішила порадувати шанувальників раніше не публікованими кадрами з жаркої фотозйомки в честь досягнення позначки в 14 мільйонів фанатів, спостерігають за її сторінкою в соціальній мережі Instagram. Дівчина підкорила квітучим виглядом відразу на двох фото, повідомляє Politeka.net.

Так, щаслива з-за нового досягнення Демі показала себе без білизни в джинсовій куртці світлого відтінку, яка чи прикрила її досить пишні форми:

«14 Мільйонів !!!! Велике спасибі за всю вашу любов і підтримку протягом багатьох років. Я люблю вас, хлопці. 😃💕», - поділилася своїми емоціями під новим постом Демі.

Ось що відповіли щасливі шанувальники:

«Я б купив таку білизну, красива!», «Ти чудова», «Вітаю, дитинко, ти чудова 😍🔥», «Гарні фото», «У тебе такі гарячі фото», «добре, добре, добре 🙌🏼🔥😂», «Ти дивна, дорога».

До цього знаменитість показала засмагле тіло в золотистому бікіні, повністю розшита блискітками і маленькими камінчиками. При цьому видно, що волосся знаменитості трохи вологі, ніби вона щойно вийшла з води.

Однак, при цьому на Роуз можна помітити яскравий макіяж з акцентом на вилиці і виразні карі очі. Дівчина стоїть боком до об'єктиву і серйозно дивиться перед собою. На цей раз за її спиною не видно ніякі мальовничі пейзажі, адже зовсім не вони зазвичай привертають увагу фанатів.

Схоже, масові компліменти в сторону знаменитості сприяють тому, що в її профілі і на фан-сторінці буде з'являтися все більше таких сміливих кадрів. Після настільки провокационныых кадрів ніхто не встоїть і не утримається від коментарів на адресу Роуз.

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