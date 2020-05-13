Фитнес-модель Сьюзи Кортез, которая признана обладательницей самых красивых ягодиц в мире, взбудоражила соблазнительным образом

Красотка поделилась на своей странице в Инстаграм снимком, на котором предстала совершенно голой, пишет Politeka.net. Девушка вышла из душа, замотав волосы в полотенце. На глаза она надела очки, чтобы скрыть лицо без макияжа. Кортез прикрылась полотенцем, выставив вперед лишь часть своих пышных форм. Несмотря на это, снимок получился очень пикантным.

«Добрый день ребята. После душа», - написала красотка.

За час ее фото собрало более 7 тысяч лайков. В комментариях эпатажную модель стали просить снять полотенце и показать себя во всей красе.

«Сними полотенце», «Прекрасная принцесса», «Чудесно», «Красиво», «Полотенце лишнее», «Вы очень хорошая и очень красивая, у вас стройное статное тело», «Прекрасная богиня», «Ооо деликатес», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Сьюзи Кортез поделилась фотографией с отдыха. Она улеглась отдыхать на диванчик в экстремально коротких шортиках, которые едва прикрывали ее «пятую точку». Кортез развалилась таким образом, чтобы во всей красе показать поклонникам свою главную гордость. Грудь модель прикрыла маленьким топом, в который едва влезла ее силиконовая грудь.

Напомним, что Сьюзи Кортез разделась и застыла в непристойной позе: ничего себе объемы.

Как сообщала Рoliteka, Сьюзи Кортез показала самые красивые ягодицы в мире: слишком откровенно.

Также Рoliteka писала, что Сьюзи Кортез скинула белье и показала свои самые сочные места: "Вот это да!".