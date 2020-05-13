Відома українська співачка Аліна Гросу здивувала фанатів незвичним відео

Красуня опублікувала кадри, на яких вирішила продемонструвати свою суперздібність, повідомляє Politeka.net.

Зірка з'явилася в чорному топі з неглибоким декольте, але зі спущеними плечима. Одяг був напівпрозорим, тому можна було побачити білизну артистки.

Аліна зробила дві косички і доповнила образ аксесуарами.

На відео красуня показала, що її пальці і долоні можуть сильно гнутися. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

"#моя здібність 🤪😂😂 Подумала, що цього ви точно про мене не знаєте, у мене дуже гнучкі суглоби😳 і вони гнуться в різні сторони)) я дотепер сідаю на шпагати, хоча гімнастикою з 3-х років не займаюся)) а що незвичайного (але даремного) ви вмієте робити?🤪🤪🤪", - написала артистка.

За дві години відео подивилися майже 30 тисяч разів.

"Моя супер здатність лежати цілими днями на дивані😂😂😂", "Нічого собі 🤣💪✊", "Це напевно круто, але я не можу дивитися, як люди згинають пальці, руки 😂", "Вау", "Я вмію перевертати язик на іншу сторону без допомоги рук", "💬Круто 🔥🔥🔥🔥 новий флеш-моб 🧐🧐🧐", "талановита людина талановита у всьому", "Пальці теж можу так зігнути", "Що за трек?", "Я тільки мавп малюю більше нічого такого не вмію", "Я думав я один умію загинати палець до зап'ястя", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Аліна Гросу опублікувала фото з мамою, де обидві позують в білих сукнях. В руках вони тримали букети квітів. На тлі можна побачити великий лімузин "Хаммер".

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