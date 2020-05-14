Украинские звезды любят соблазнять своих поклонников различными фотосессиями

Красотки фотографируются в разных местах, демонстрируя соблазнительные изгибы, передает Politeka.net. Давайте посмотрим на красоток, которые сфотографировали себя в ванных.

Кудрявая певица Настя Каменских в белых лифчике и трусиках. Звезда показала, как занимается утренними процедурами с щеткой во рту.

Солистка группы "НеАнгелы" произвела фурор у стори из ванной. Звезда продемонстрировала аппетитные формы в облегающих топе и леггинсах.

Вера Брежнева и вовсе решила раздеться. Красотка сняла с себя лифчик, но при этом была в джинсах. Красотка едва сумела прикрыть формы руками.

Соблазнительная Оля Полякова приподняла маечку, и сверкнула пышной грудью и тонкой талией. К тому же красотка в ванной решила даже свернуть шортики, чтобы дать полюбоваться стройными накаченными ножками.

Светлана Лобода предстала в черном белье, надев сверху белый махровый халат. Формы звезды подскочили вверх.

Примечательно, что длинноногую красотку фотографировала дочь.

Ранее мы писали, что Настя Каменских решила помочь поклонникам худеть правильно и, что важно, с удовольствием.

Певица создала специальный курс с тренировками на разные группы мышц, который поможет сбросить лишние килограммы и подтянуть тело.

Напомним также, что Слава Каминская удивила необычным кадром, на котором можно разглядеть мужчину.

Звезда засветила таинственного незнакомца, который и был ее фотографом, предложив угадать, кого скрывает от посторонних глаз.

Ранее сообщалось, что Оля Полякова и телеведущий Алексей Суханов решили провести совместный эфир и повеселить пользователей сети.

"Очень классный, теплый эфир, спасибо, Лешечка, я не смогла скрыть, как сильно тебя люблю! ❤️", - написала артистка.

Напомним, Слава из НеАнгелов впервые после развода засветилась с бывшим

А еще Politeka писала, что похудевшая Каминская пошалила в гримерке без блузки

Также Politeka сообщала, что Каминская пустилась во все тяжкие, сбросив одежду ради интимных кадров