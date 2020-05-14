Українські зірки люблять спокушати своїх шанувальників різними фотосесіями

Красуні фотографуються в різних місцях, демонструючи спокусливі вигини, передає Politeka.net. Подивімось на красунь, які сфотографували себе у ванних.

Кучерява співачка Настя Каменських в білих ліфчику і трусиках. Зірка показала, як займається ранковими процедурами з щіткою в роті.

Солістка групи "Неангели" справила фурор у сторі з ванної. Зірка продемонструвала апетитні форми в облягаючих топі і легінсах.

Віра Брежнєва і зовсім вирішила роздягнутися. Красуня зняла з себе ліфчик, але при цьому була в джинсах. Красуня ледь зуміла прикрити форми руками.

Спокуслива Оля Полякова підняла маєчку, і блиснула пишними грудьми і тонкою талією. До того ж красуня у ванній вирішила навіть згорнути шортики, щоб дати помилуватися стрункими накаченими ніжками.

Світлана Лобода з'явилася в чорній білизні, надівши зверху білий махровий халат. Форми зірки підскочили вгору.

Примітно, що довгоногу красуню фотографувала донька.

Раніше ми писали, що Настя Каменських вирішила допомогти шанувальникам худнути правильно і, що важливо, з задоволенням.

Співачка створила спеціальний курс з тренуваннями на різні групи м'язів, який допоможе скинути зайві кілограми і підтягти тіло.

Нагадаємо також, що Слава Камінська здивувала незвичним кадром, на якому можна розгледіти чоловіка.

Зірка засвітила таємничого незнайомця, який і був її фотографом, запропонувавши вгадати, кого приховує від сторонніх очей.

Раніше повідомлялося, що Оля Полякова і телеведучий Олексій Суханов вирішили провести спільний ефір і повеселити користувачів мережі.

"Дуже класний, теплий ефір, спасибі, Льошечко, я не змогла приховати, як сильно тебе люблю! ❤️", - написала артистка.

Нагадаємо, Слава з Неангелів вперше після розлучення засвітилася з колишнім

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