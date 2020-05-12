32-летняя российская актриса Кристина Асмус со слезами на глазах обратилась к пользователям

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала видеообращение в своем микроблоге в Инстаграм, в котором объяснила ситуацию (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). По ее словам, в помощи нуждается маленький мальчик, которому чуть более полутора лет, и которому поставили диагноз "спинальная мышечная атрофия. 1 тип". Лечение заключается в единственном уколе, стоимостью 160 млн рублей, который нужно успеть сделать до двух лет.

С печальным видом, в черном гольфе, Асмус попросила пользователей помочь мальчику, если не деньгами, то хотя бы информационно.

"Это смертельная болезнь, но помочь можно...", - сообщила Кристина.

Пост актрисы, который успели за несколько часов "лайкнуть" более 200 000 человек, вызвал ажиотаж в соцсети.

"Крис, проще вам богачам скинуться"

"160 миллионов!!!! В страшное время живём....у детской жизни есть цена...."

"Самим кушать нечего."

"Пускай государство помогает которая миллиарды долгов прощает или ваши артисты . у народа и так денег нету"

"Откуда такие космические суммы? 😨"



"Вот что входит в этот один сран*чий укол что он столько стоит🤦‍♀️ что с марса привезенная слеза дракона, я в шоке"

"О боже мой, совсем врачи ох*рели,везде деньги и только деньги"

Ранее мы сообщали, Асмус удивила соблазнительным видом в коротких джинсовых шортах и боди телесного цвета. Девушка повернулась к камере спиной, остановившись у холодильника, и шаловливо посмотрев через плечо.

«Так, с сегодняшнего понедельника я начинаю соблюдать дистанцию от холодильника. Хотя бы пару часов. И подходить строго в маске», - написала звезда.

Напомним, что Асмус показала своих безбашенных подружек, фото оценил даже Тарзан: "А где Харламов?".

Как сообщала Politeka, Асмус рассказала, на что ее уговорил экс-муж Собчак Максим Виторган: «Я так плакала».

Также Politeka писала, что "беременная" Асмус устроила дикие танцы с огромным животом: "Одурела баба".