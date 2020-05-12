32-летняя российская актриса Кристина Асмус со слезами на глазах обратилась к пользователям
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала видеообращение в своем микроблоге в Инстаграм, в котором объяснила ситуацию (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). По ее словам, в помощи нуждается маленький мальчик, которому чуть более полутора лет, и которому поставили диагноз "спинальная мышечная атрофия. 1 тип". Лечение заключается в единственном уколе, стоимостью 160 млн рублей, который нужно успеть сделать до двух лет.
С печальным видом, в черном гольфе, Асмус попросила пользователей помочь мальчику, если не деньгами, то хотя бы информационно.
"Это смертельная болезнь, но помочь можно...", - сообщила Кристина.
Пост актрисы, который успели за несколько часов "лайкнуть" более 200 000 человек, вызвал ажиотаж в соцсети.
Как выглядят сестры-красавицы Брежневой, Лободы, Фриске и других звезд: редкие фото
Юная невестка Пугачевой выставила напоказ пикантные кадры с мужем на природе: "Как вкусно все"
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери: "Боже, это же Филя"
"До 17,6 тысяч гривен": украинцам снова пересчитают пенсии, раскрыты сроки и размеры выплат
"Крис, проще вам богачам скинуться"
"160 миллионов!!!! В страшное время живём....у детской жизни есть цена...."
"Самим кушать нечего."
"Пускай государство помогает которая миллиарды долгов прощает или ваши артисты . у народа и так денег нету"
"Откуда такие космические суммы? 😨"
"Вот что входит в этот один сран*чий укол что он столько стоит🤦♀️ что с марса привезенная слеза дракона, я в шоке"
"О боже мой, совсем врачи ох*рели,везде деньги и только деньги"
Ранее мы сообщали, Асмус удивила соблазнительным видом в коротких джинсовых шортах и боди телесного цвета. Девушка повернулась к камере спиной, остановившись у холодильника, и шаловливо посмотрев через плечо.
«Так, с сегодняшнего понедельника я начинаю соблюдать дистанцию от холодильника. Хотя бы пару часов. И подходить строго в маске», - написала звезда.
Напомним, что Асмус показала своих безбашенных подружек, фото оценил даже Тарзан: "А где Харламов?".
Как сообщала Politeka, Асмус рассказала, на что ее уговорил экс-муж Собчак Максим Виторган: «Я так плакала».
Также Politeka писала, что "беременная" Асмус устроила дикие танцы с огромным животом: "Одурела баба".