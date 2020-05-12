Знаменитая певица Ани Лорак, которая строит карьеру в России, поделилась новыми фото с роскошной фотосессии

Звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм фото с двумя яркими образами, передает Politeka.net. На первом снимке красотка сидела в черном платье на одно плечо с глубоким вырезом. Лорак подняла руку и села боком. Корсет платья идеально подчеркивал пышную грудь артистки.

На втором снимке певица сидела в красном платье, которое было расшито бисером. У певицы был идеальный макияж и укладка, но все внимание было приковано к роскошной груди Каролины, которая буквально выпрыгивала из корсета. На удивление, грудь артистки на этом фото смотрится больше, чем обычно.

За час пост звезды собрал более 43 тысяч лайков и множество восторженных комплиментов.

«Вы шикарны», «Богиня», «Каролина, какие фотографии красивые! скучаем по Вам и концертам!», «Каролина вы говорили что в этом месяце выйдет ваша новая песня. Можете, пожалуйста, сказать когда? Мы все очень ждём», «Ты невероятная», «Красоточка, «Супер», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак поделилась кадром с фотосессии. Только там она была в более скромном наряде. Красотка выбрала свободного кроя наряд, который скрыл все достоинства ее фигуры.

Напомним, что бесстыжая Лорак засветила лишнее в откровенном наряде и неудачно попыталась прикрыться: "Глаз не отвести".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак показала редкое фото с матерью, которая отдала ее в интернат: "Гены берут свое".

Также Politeka писала, что Лорак в белом платье довела фанатов до слез неожиданным видео: «Как так можно?».