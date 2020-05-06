Ані Лорак поділилася кадрами свого гарячого виступу на сцені в спокусливому вбранні

Популярна українська співачка, яка вже давно живе і працює в Росії занудьгувала по сцені на карантині і вирішила згадати про те, як це – виступати перед тисячами глядачів. Вона опублікувала відео зі свого недавнього концерту в своєму Instagram, повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

На відео зірка виконує свій хіт «Медленно», причому для виступу вона вибрала дуже відверте вбрання. Так, Лорак ходить по сцені в бежевому боді, яке підкреслює її відмінну фігуру і відкриває стрункі ноги. Зверху співачка накинула оригінальну білу накидку, яка, втім, нічого не приховує.

«Ще одна з найулюбленіших пісень в #шоуДива. Дивлюся виступ і знову відчуваю емоції того дня. Скільки правдивих слів і пережитих нот в цій пісні», - підписала кадри Лорак.

Її шанувальники тут же взялися коментувати побачене.

«Ваше живе виконання завжди чіпляє...мурашки по шкірі», «Звичайно, послухали! Дуже душевно і красиво. Спасибі за таку якісну і справжню музику», «Богиня», «До тремтіння по шкірі», «Божественна еталон краси та успіху», «Кароліна такий гарний номер ваше живе виконання завжди чіпляє мурашки по шкірі», «Вбрання дуже гарне, але по мені так можна було б щось посуворіше надіти», «Яка красуня, очей не відвести», - пишуть люди.

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