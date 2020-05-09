Знаменита артиска Ані Лорак розбурхала архівних роликом, зробленим ще багато років тому

Так, в цей раз в соціальній мережі Instagram співачка представила невеликий відеоролик, знятий ще кілька років тому спеціально до Дня Перемоги 9-го травня. Співачка вирішила привітати шанувальників зі святом і здивувати давными кадрами, що показують, як виглядала артистка до пластики, пише Рoliteka.net.

Звзеда постала в білому платті і з ще довгим волоссям. Під час виступу Лорак емоційно заспівала відому пісню і отримала безліч слів в свою адресу.

«Пам'ятаємо. Любимо. Захоплюємося. Дякуємо!», - написала Кароліна.

Ось що відповіли користувачі:

«Краса невимовна, Браво Кароліна!!!! Всім миру у всьому світі!!!!🌹», «🙏 Ніхто не забутий! Ніщо не забуте!», «Вічна пам'ять!🙏🏻 З Днем Великої Перемоги!», «Пам'ятаємо і пишаємося!!!🙏🏻❤️🙏🏻», «З Великим Днем Перемоги!! 🙏🏼», «Зі святом, з днем Перемоги 🔥 низький уклін ветеранам 🙏 🙏 🙏 ))))))) ✌», «З днем Великої Перемоги!🌟🌟🌟🌟🌟🌺🌺🌺», «З святом ! З днем перемоги 💥».

Як відомо, співачку дуже часто «розносять» під постами в Instagram через неприродній міміки, спричиненої частими уколами ботокса. Причому не так давно один із відомих косметологів заявив: дівчина явно давно зловживає філерами для губ.

Нові кадри стали прямим підтвердженням – вираз обличчя співачки виглядало під час її прогулянки неприродно і опухше, також, як і очі. При цьому можна помітити, що співачка була без макіяжу. Раніше шанувальники відзначили, що зірка вже схожа на Таиссию Повалій, яка робила пластику багато разів.

Нагадаємо, також ми писали, що дерматологи і косметологи, аналізуючи фото Лорак і її виходи в світ в цілому, відзначали, що зірка явно робила контурну пластику скул, збільшила губи і провела корекцію носогубних складок.

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