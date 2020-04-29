Мисс Украина-2018 Леонила Гузь поразила поклонников идеальным внешним видом в повседневном наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Что это за такая хорошая девочка», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Гузь позирует в идеальном черном наряде, что стало причиной бурной реакции со стороны ее поклонников.
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«Такая сладкая», «невероятная», «красотка!», «Какая же Вы красивая!», «очень крутая!», «Такой девочке хорошего мужа», «бомба вообще», - пишут они.
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На фото Гузь позирует в черном прозрачном боди. Через него можно увидеть что-то торчащее. Также благодаря новому образу легко оценить фигуру девушки. В этот раз Леонила была с распущенными волосами и позировала на фоне монотонной стены.
Фанаты успели поставить почти три тысячи лайков и написали несколько комментариев, в которых хвалили красоту модели, а некоторые предложили бросать жалобы из-за слишком пикантного кадра.
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