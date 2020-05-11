Популярна виконавиця Аліна Гросу налякала фанатів витівкою, перебуваючи за кермом автомобіля

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Аліна за кермом - це окрема розмова, сідаю тільки на майданчику і тільки так, як тут в кадрі 😅🤪 Перед карантином встигли відзняти ще одну картину🙃», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Гросу за кермом фарбується і розбирає якусь документацію. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Ой всі, чекаю цей серіал», «цікавий момент», «це новий фільм знімаєте або вже зняли?», «відразу видно – жінка за кермом», «дуже Подобається 'замок на піску'», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома українська співачка Аліна Гросу показала свою маму і написала привітання.

На фото Аліна та її мама позують в білих сукнях. Дівчата тримали квіти, Гросу - весільний букет, а Ганна Андріївна - білі троянди. На тлі можна побачити великий лімузин "Хаммер". ч

"З Днем матері. Дорогі жінки і наші улюблені бабусі, щастя вам цього, натхнення вам нескінченного, любові вам нестримної і вічного, теплого, ніжного вогню в сімейному вогнищі".

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