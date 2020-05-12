Известная модель Кендалл Дженнер, которая является членом семьи Кардашьян, предстала в очень откровенных образах

Сейчас на страницу красотки подписаны 128 миллионов человек, которых звезда регулярно радует, сообщает Politeka.net. В одних из последних сториз Кендалл продемонстрировала фигуру во всей красе.

Артистка предстала в леопардовом бикини, благодаря которому можно изучить все изгибы модели.

Небольшая грудь поместилась и спряталась под верхом белья, тонкие бретельки прибавили образу пикантности.

Трусики модель натянула почти до талии. Стройные ножки и пышные бедра - то, чем никогда не налюбоваться.

"Скучно", - подписала фото красотка.

На другом, уже черно-белом, фото модель предстала полностью обнаженной, лежа на животе.

Звезда немного прикрыла грудь руками, а вот упругая пятая точка осталась полностью обнаженной. Дженнер подняла стройные ножки и посмотрела в камеру. Она приоткрыла губы, от чего фото получилось еще пикантнее: "Заводная детка".

Самое интересное, что над Кендалл висела хрустальная люстра, хотя помещение не имело окон и было обросшее растениями.

Фото, хотя и были обнародованы в сториз, все же 100% они получили массу положительных отзывов от поклонников.

Напомним, Кендалл Дженнер представила фото, сделанное на мероприятии, которое проходит каждый год, и все наряды, представленные там, массово обсуждают в сети.

«Некоторые MET из прошлого 🤍», - написала Кендалл.

Фанаты пришло в восторг от образа красотки тогда и сейчас. Люди написали, что модель была одной из самых ярких красоток бала и по праву является одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире.

Напомним, что Дженнер похвасталась своей роскошью в стразах: "Невероятная красота".

Как сообщала Politeka, Дженнер обтянула пышные формы и закинула ногу ради пикантного снимка: «Рай на земле».

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