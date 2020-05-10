Звезда превзошла сама себя

Модель Деми Роуз, которую называют британской Ким Кардашьян, порадовала поклонников снимком с отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

Так, модель позирует в крохотном купальнике, подчеркивая руками свои пышные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников, хотя сама звезда снимок комментировать не стала.

«Скучаю за Деми на карантине», «божественный вид», «сразу видно – девочка работает над собой», «вот так выглядят божества», «роскошная», «красотка», «вот это класс!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян" показала новое соблазнительное фото.

Каждая публикация модели Деми Роуз в Instagram набирает несколько сотен тысяч лайков и невероятное количество комментариев. Даже находясь на карантине, она продолжает публиковать соблазнительные снимки перед которыми невозможно устоять.

Новое фото не стао исключением, девушка решила похвастаться своими пышными формами в необычном купальнике с вырезами в зоне груди и талии.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.