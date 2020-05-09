Модель Деми Роуз продемонстрировала свой очередной соблазнительный образ

Британская модель, которую СМИ окрестили "британской Ким Кардашьян", любит делиться со своими крайне откровенными образами.

Как сообщает Politeka.net, новое фото юная модель опубликовала на своей страничке в Instagram.

Деми предстала на кадре почти без одежды, облачившись лишь в легкий халатик. Как оказалось, бюстгальтер оказался лишним, и в паре с миниатюрными трусиками, она стала настоящим украшением гор, на фоне которых она позировала.

Ранее Роуз уже показывала результаты той пикантной фотосессии.

Она была запечатлена полностью без одежды на скалах, при этом грудь прикрывала руками, а на шее виднелся белый шарф.

Отметим, что за Деми в инстаграм следят около 10,5 миллионов подписчиков. Пользователи в сети с восторгом начали комментировать снимки девушки.

Известно, что рост Деми всего 157 сантиметров. Несмотря на неидеальные параметры для модельного бизнеса, Роуз приглашают сниматься известные таблоиды, а несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine. Звезда принимает участие в съёмках «ню», а также ее можно заметить в клипах хип-хопа.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.