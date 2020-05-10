Известная модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян" показала новое соблазнительное фото

Как сообщает Politeka.net, каждая публикация модели Деми Роуз в Instagram набирает несколько сотен тысяч лайков и невероятное количество комментариев. Даже находясь на карантине, она продолжает публиковать соблазнительные снимки перед которыми невозможно устоять.



Новое фото не стао исключением, девушка решила похвастаться своими пышными формами в необычном купальнике с вырезами в зоне груди и талии.

Так, на новом снимке девушка стоит перед зеркалом, фотографируя себя на мобильный телефон. На снимке она продемонстрировала свою идеальную фигуру во всей красе. Ведь девушка позировала в одном лишь цельном купальнике красного цвета. Отметим, что пикантный наряд оригинального кроя в дырки, а еще одной интересной деталью является вырез в зоне талии и живота.

Волосы красотка распустила по плечам, лица ее не видно, ведь его скрыл объектив камеры.

Когда смотришь на снимок, не верится, что кто-то способен на такую смелость - демонстрируя свои прелести в таком ярком наряде. Так и хочется похвалить ее, сказав: "Просто загляденье, мечта всех мужчин", буквально сразу стало жарко.

К сожалению пользователи сети не смогут оставить ни своих лайков, ни комментариев, ведь снимок девушка засветила в своем Instagram-Stories.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

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