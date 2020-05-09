Модель Демі Роуз продемонструвала свій черговий спокусливий образ

Британська модель, яку ЗМІ охрестили "британської Кім Кардаш'ян", любить ділитися зі своїми вкрай відвертими образами.

Як повідомляє Politeka.net, нове фото юна модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Демі постала на кадрі майже без одягу, одягнувшись лише в легкий халатик. Як виявилося, бюстгальтер виявився зайвим, і в парі з мініатюрними трусиками, вона стала справжньою прикрасою гір, на тлі яких вона позувала.

Раніше Роуз вже показувала результати тієї пікантної фотосесії.

Вона була відображена повністю без одягу на скелях, при цьому груди прикривала руками, а на шиї виднівся білий шарф.

Зазначимо, що за Демі в instagram стежать близько 10,5 мільйонів передплатників. Користувачі мережі з захопленням почали коментувати знімки дівчини.

Відомо, що зростання Демі всього 157 сантиметрів. Незважаючи на неідеальні параметри для модельного бізнесу, Роуз запрошують зніматися відомі таблоїди, а кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine. Зірка бере участь у зйомках «ню», а також її можна помітити в кліпах хіп-хопу.

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами.