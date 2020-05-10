Скандальная украинская модель Алена Омович раззадорила поклонников новыми кадрами без одежды
Популярная инстаграм-красотка, прославившаяся в сети как «украинская Кардашьян», продолжает делиться со своими подписчиками кадрами своего карантинного отдыха «на море». Несмотря на то, что почти все время Омович проводит в номере отеля, девушка находит, чем заняться и там.
Как сообщает Politeka.net, модель поделилась новыми короткими видео в разделе Сториз.
На первом Омович позирует перед камерой в одном халате, кокетливо поворачиваясь к камере в разных ракурсах. Позже к ней присоединяется ее возлюбленный, тоже одетый в белый халат.
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На следующем видео модель лежит в кровати и, судя по всему, на ней совсем нет одежды. Омович томно смотрит в камеру, при этом прикрывая свою грудь рукой.
Ранее мы писали, что Омович опубликовала фото, на котором она осталась в одних трусиках и коротком топе с надписью «Marvel». Девушка подкатила футболку таким образом, чтобы ее огромная грудь выглядывала из-под нее. На фото прекрасно видно идеальный пресс девушки и соблазнительные изгибы тела.
Стоит отметить, что на этом фото модель немного по-другому отфотошопили, в результате чего она стала выглядеть немного по-другому.
«Marvel или DC?», - подписала пост Омович.
За 40 минут пост модели собрал более 7 тысяч лайков. В комментариях ей оставили множество комплиментов.
Напомним, грудастая украинская Кардашьян взбудоражила обнаженным телом в одних трусиках.
Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян в полупрозрачном боди показала своего зверя.
Также Politeka писала, что горячая украинская Кардашьян сняла белье и показала самое сочное.