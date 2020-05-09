Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала необъятные формы в кружевном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-аккаунт звезды в Instagram.

«Барби», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Квитко позирует в белом кружевном наряде, демонстрируя всем подтянутые формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Хороша, чертовка», «огонь», «бомбезное тело», «так вот, как выглядят ангелы», «я не могу смотреть – это настолько красиво и горячо», - пишут они.

Как сообщалось ранее, знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, похвасталась смелым нарядом, подчеркнувшим ее достоинства.

В этот раз молодая модель показала довольно дерзкий образ в розовом, едва ли скромном наряде. Девушка позировала без белья и не постеснялась показать лишнее. Похоже, жизнь звезды на карантине ничуть не изменилась после введения ограничений - новые кадры в Инстаграм продолжают появляться с завидной регулярностью. На фан-аккаунтах также можно заметить целые серии стильных и новых фото.

Девушка предстала в розовом платье, с невероятно глубоким декольте и высокими вырезами на бедрах. Благодаря смелым вырезам в платье отчетливо видно, что Анастасия появилась перед объективом без белья и ничуть этого не стесняется. Также молодая модель дополнила свой блестящий наряд аккуратными босоножками нюдового оттенка на каблуке.

Волосы звезда аккуратно уложила, а на лицо нанесла легкий макияж с акцентом на пухлые щеки. Фанаты были в восторге от увиденного, заявив, что с каждым днем наряды Квитко приносят все больше удовольствия и она их "шаловливо соблазняет"

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.