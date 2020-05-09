Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, похвасталась смелым нарядом, подчеркнувшим ее достоинства

В этот раз молодая модель показала довольно дерзкий образ в розовом, едва ли скромном наряде. Девушка позировала без белья и не постеснялась показать лишнее. Похоже, жизнь звезды на карантине ничуть не изменилась после введения ограничений - новые кадры в Инстаграм продолжают появляться с завидной регулярностью. На фан-аккаунтах также можно заметить целые серии стильных и новых фото, сообщает Politeka.

Девушка предстала в розовом платье, с невероятно глубоким декольте и высокими вырезами на бедрах. Благодаря смелым вырезам в платье отчетливо видно, что Анастасия появилась перед объективом без белья и ничуть этого не стесняется. Также молодая модель дополнила свой блестящий наряд аккуратными босоножками нюдового оттенка на каблуке.

Волосы звезда аккуратно уложила, а на лицо нанесла легкий макияж с акцентом на пухлые щеки. Фанаты были в восторге от увиденного, заявив, что с каждым днем наряды Квитко приносят все больше удовольствия и она их "шаловливо соблазняет"

Как утверждает Квитко, она никогда не делала пластических операций. Впрочем, многие поклонники подвергают это утверждение сомнению. Новый снимок восхитил многочисленных поклонников знаменитости, ведь она показала пышную фигуру в необычном купальнике.

До этого пышнотелая модель позировала за столиком в черном купальнике, накинув на себя розовое парео. Просто феноменальные формы модели едва не выскользнули из-под миниатюрных одеяний, но все равно, она позволила рассмотреть все.

Поклонники "Русской Кардашьян" восхитились ее роскошными формами. Под снимками в Инстаграм Квитко мужская половина ее фолловеров посчитали ее самой красивой женщиной на планете и признались, что она великолепная. Только за четыре часа ее формы смогли оценить лайками 80 тысяч человек.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.