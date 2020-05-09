Супермодель Белла Хадид решила порадовать поклонников и сверкнула безупречной фигурой в наряде без белья

Как сообщает Politeka, снимки были опубликованы на фан-странице звезды в Instagram.

«Люблю ее так сильно», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Хадид позирует полубоком в крохотном топе, который подчеркивает ее пышные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вау, совершенство», «Это невероятно», «Боже, даже я покраснел», «такая милая улыбка», «ты такая красивая, капец», «Когда совершенство встречается с человечеством», - пишут они.

Как сообщалось ранее, супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной мира 2019 года, показала стильный образ на пляже.

Знаменитость всегда старается делиться яркими кадрами из фотосессий, отдыха и светских мероприятий, пока что внимание фолловеров на ее странице привлечено к самым ярким фото, в частности пляжным и летним. Недавно также появился кадр, на котором Белла мило позировала в крошечном купальнике.

Девушка позировала посреди воды, согнув ноги в коленях и подставив тело солнечным лучам. Волосы девушка оставила распущенными – влажные пряди небрежно ниспадали за плечами звезды. При этом яркое фото не обошлось без комментариев фанатов, активно восхищающихся фигурой знаменитости, некоторіе заявили, что модель стала "еще сочнее".

Белла умеет удивлять, ведь только вчера она подогрела слухи о конфликте с Селеной Гомес. Как известно, Белла Хадид в очередной раз отписалась в Instagram от Селены Гомес. Казалось, девушки только наладили общение, как Хадид снова вспомнила прошлое (И Хадид, и Гомест встречались с одним и тем же певцом).

Напомним, что Белла Хадид затянула пышные прелести в крохотном бикини: "Кайфово".

Как сообщала Politeka, Белла Хадид избавилась от белья и показала топ самых горячих кадров: до неприличия красивая.