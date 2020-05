View this post on Instagram

Как важно, чтобы молодое поколение знало о подвигах наших дедов и прадедов! Как важно не допустить повторения кровопролитий и ужаса. Как важно сохранять мир ! Как хочется, чтобы наши дети и внуки жили в мирное и спокойное время!! С Днем Великой Победы! С 9 мая! #сДнемПобеды #9мая #НикитаСергеевич #лазарев #СергейЛазарев