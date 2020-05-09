Известный российский певец Сергей Лазарев показал домашнее видео, на котором похвастался умениями своего сына
Об этом пишет Politeka.net. со ссылкой на страничку знаменитости.
9 мая в День победы певец опубликовал видео, на котором его 6-летний сын Никита поздравляет дедов и прадедов с праздником, а затем наизусть рассказывает стишок (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
«Дорогие ветераны, поздравляю вас с Днем победы, желаю вам счастья и здоровья», - говорит мальчик в кадре.
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Фанаты не остались равнодушными и принялись комментировать увиденное. Отметим, что всего за час его просмотрели более 100 тысяч раз.
«Какое чудо 😍😍 Умничка❤️», «Наш золотой мальчик, умничка, такой искренний❤️ всех с праздником, мира и добра всем!», «Да это точно. Никитка молодец! 😍❤️❤️Так хорошо рассказал 😍», «Просто лучший сын», «Молодец», - рассыпались в похвалах фолловеры.
Обратим внимание, что дети Филиппа Киркорова, Кристины Асмус и других звезд тоже поздравили всех с 9 мая стишками, и Лазарев младший очень уверенно держится на их фоне.
Ранее мы сообщали, что российский певец Сергей Лазарев пожаловался поклонникам на карантинные меры.
«Ограничения, связанные с карантином, остановили всю артистическую жизнь... отменились поездки, концерты, съемки, спектакли, гастроли на неопределённое время... никто не понимает «на когда» уже можно что-то планировать, ведь наша артистическая жизнь распланирована на год вперед», - отметил Лазарев.
Он добавил, что все его планы рухнули, но здоровье для него превыше всего!
На фотографии, которой артист сопроводил пост, он стоит в белой футболке с глубоким вырезом, который оголяет его грудь.
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