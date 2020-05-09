Відомий російський співак Сергій Лазарєв показав домашнє відео, на якому похвалився вміннями свого сина

Про це пише Politeka.net. з посиланням на сторінку знаменитості.

9 травня в День перемоги співак опублікував відео, на якому його 6-річний син Микита вітає дідів і прадідів зі святом, а потім розповідає напам'ять віршик (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Дорогі ветерани, вітаю вас з Днем перемоги, бажаю вам щастя та здоров'я», - каже хлопчик у кадрі.

Фанати не залишилися байдужими і почали коментувати побачене. Зазначимо, що всього за годину його переглянули понад 100 тисяч разів.

«Яке диво 😍😍 Умничка❤️», «Наш золотий хлопчик, розумничка, такий щирий❤️ всіх зі святом, миру і добра всім!», «Да це точно. Микитка молодець! 😍❤️❤️Так добре розповів 😍», «Просто кращий син», «Молодець», - розсипалися в похвалах фоловерів.

Звернемо увагу, що діти Філіпа Кіркорова, Христини Асмус та інших зірок теж привітали всіх з 9 травня віршиками, і Лазарєв молодший дуже упевнено тримається на їх фоні.

Раніше ми повідомляли, що російський співак Сергій Лазарєв поскаржився шанувальникам на карантинні заходи.

«Обмеження, пов'язані з карантином, зупинили всю артистичну життя... скасувалися поїздки, концерти, зйомки, спектаклі, гастролі на невизначений час... ніхто не розуміє «коли» вже можна щось планувати, адже наша артистична життя розпланована на рік вперед», - зазначив Він.

Він додав, що всі його плани рухнули, але здоров'я для нього понад усе!

На фотографії, яку артист супроводив пост, він стоїть у білій футболці з глибоким вирізом, який оголює груди.

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