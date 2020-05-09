Знаменита украинская певица Вера Брежнева показала, как развлекается во время карантина

Певица находится в изоляции вместе с близкими уже много недель, несмотря на отмененный график концертов, отмену ряда проектов, а также модных съемок, артистка продолжает активно работать над собой. Находясь дома, Вера решила заняться фигурой и питанием, о чем активно сообщает на своей странице в социальной сети Инстаграм, пишет Рoliteka.net.

Так, в этот раз артистка представила кадр со своей прогулки, под которым рассказала, что ей не чужда лень, особенно на карантине, когда все близкие уютно сидят дома.

"Привет, мои хорошие!) надеюсь, вы скучали)) я тоже скучала, при этом мне вообще не было скучно! У меня так заняты дни, что времени для соцсетей почти не осталось) и я так кайфую! Продолжаю тренироваться, готовить, но больше всего времени уходит на учебу! как нибудь подобно все расскажу, а пока: Недавно у меня был классный инсайт. И я хочу с вами им поделиться.

Думаю многим из нас в той или иной степени свойственна прокрастинация (в психологии склонность к постоянному откладыванию дел, даже важных и срочных, приводящая к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам(Википедия). Часто это касается и питания, здоровых привычек. Соблюдение которых мы откладываем на потом.

И вот недавно я поймала себя на мысли. Когда я писала пост про движение, о том, что надо всем двигаться и тд. Я ведь двигаюсь, тренируюсь через день, гуляю. Но иногда нахожу более важные дела, чем погулять, хотя я после ходьбы чувствую себя прекрасно и люблю это делать, но когда вся семья дома, никто не хочет никуда идти, и ты такой - ну и я останусь, пройдусь завтра. Это обострилось именно на карантине", - написала Вера, получив ответ фанатов, что звезду не узнают на улице, а обновленный цвет волос выглядит шикарно.

До этого на домашнем небольшом ролике артистка появилась без макияжа, сидя за столом и смотря на аппетитные блюда рядом с ней. В подписи Вера рассказала, что она не претендует на статус идеальной женщины, поскольку нет предела совершенству и ей всегда есть куда стремиться.

«Прежде, чем перейти к следующим здоровым привычкам расскажу вам ещё о себе. Я не робот.🤖 Конечно,я правильно питаюсь, но у меня естественно есть свои слабости😉и вообще я люблю поесть!!)

РАЗ в неделю с удовольствием начала позволять себе НА ЗАВТРАК ИЛИ ОБЕД (это важно, что не на ужин😉) - ВСЕ, что мне хочется 🤪И сначала, когда я ещё любила сладенькое, это мог быть кусок сладкого пирога или торта, или кекс, который я люблю и сейчас)) но это и был мой приём пищи. Не между, не вместе, а вместо завтрака/обеда раз неделю я отрывалась)) (замечу это был не целый торт и даже не его половинка 😂- максимум 2 куска). Вот так я и живу сейчас.

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