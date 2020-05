View this post on Instagram

Привет, мои хорошие!) надеюсь, вы скучали)) я тоже скучала, при этом мне вообще не было скучно! У меня так заняты дни,что времени для соцсетей поти не осталось) и я так кайфую! Продолжаю тренироваться, готовить, но больше всего времени уходит на учебу!) как нибудь подобно все расскажу, а пока: Недавно у меня был классный инсайт. И я хочу с вами им поделиться. Думаю многим из нас в той или иной степени свойственна прокрастинация (в психологии склонность к постоянному откладыванию дел, даже важных и срочных, приводящая к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам(Википедия). Часто это касается и питания, здоровых привычек. Соблюдение которых мы откладываем на потом. И вот недавно я поймала себя на мысли. Когда я писала пост про движение, о том, что надо всем двигаться и тд. Я ведь двигаюсь, тренируюсь через день, гуляю. Но иногда нахожу более важные дела, чем погулять 🙈 хотя я после ходьбы чувствую себя прекрасно и люблю это делать, но когда вся семья дома, никто не хочет никуда идти, и ты такой - ну и я останусь, пройдусь завтра🤦🏼‍♀️. Это обострилось именно на карантине)Так вот! Написала тогда свой пост, и понимаю, что если я вам это сказала, надо же самой соответствовать. А я человек ответственный. Встала, оделась и пошла! Одна) семья осталась дома. Я иду, солнышко светит, счастливая, довольная что гуляю, прошла 8 км и думаю, вот благодаря тому, что я написала этот пост, в тот день я и себя промотивировала! Хотя могла не пойти 😜. То же с гаджетами. Когда я говорю ребёнку проводить меньше время с гаджетами, это стимулирует меня показывать пример и делать это самой в первую очередь. В общем - лайфхак. Когда мы начинаем кому-то помогать делать что-то хорошее, полезное, правильное, это стимулирует нас самих быть более обязательными, ответственными в этом направлении. Поэтому. Берите партнера, маму, сестру, подругу/друга, ребёнка и станьте для него мотиватором! Мотивируя других мы лучше мотивируемся сами! Я не претендую на звание психолога, это просто инсайт) но в моем случае работает! Попробуйте. Может и в вашем)